Cолодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19 – Ляшко

Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання.

Про це заявив у телеефірі заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив посадовець.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявлено 12 524 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.