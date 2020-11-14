Cолодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19 – Ляшко

Cолодощі та низька фізична активність ускладнюють перебіг COVID-19 – Ляшко

Укрінформ
Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання.

Про це заявив у телеефірі заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив посадовець.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявлено 12 524 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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