У разі затримки з проведенням тестів необхідно телефонувати на «гарячу лінію» COVID - Ляшко

Лікарі сімейної медицини та мобільні бригади найближчим часом отримають експрес-тести на антиген для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже виділено і найближчим часом буде поставлено до лікарів сімейної медицини, до мобільних бригад нові експрес-тести на антиген. Вони дозволять впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що сьогодні приватні лабораторії надають допомогу державним лабораторіям у проведенні тестувань. За його словами, кожна державна лабораторія має свою потужність.

"У разі якщо у тому чи іншому регіоні кількість зразків, які приходять на дослідження в лабораторію, перевищує її потужність, то лабораторія укладає договори з приватними лабораторіями і передає їм ці зразки на дослідження", - сказав Ляшко.

Він додав, що у разі затримки з проведенням тестів або відмови у проведенні забору зразків для тестування необхідно телефонувати на гарячу лінію COVID.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687.

На початку жовтня Євросоюз схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, які можуть дати результати за 15 хвилин і коштують вроздріб близько 20 доларів (565 гривень).

Схвалений тест базується на визначенні вірусних білків антигенів і менш точний, ніж поширене зараз ПЛР-тестування. За твердженням розробників, він визначає захворювання на COVID-19 у 93,5% випадків, а його відсутність – в 99,3%.