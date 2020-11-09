Уряд ОАЕ передав Україні експрес-тести для виявлення COVID-19

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Передача відбулася під час зустрічі голови Служби безпеки України Івана Баканова з послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі, повідомляє Укрінформ з посиланнмя на пресцентр СБУ.

«ОАЕ розглядає Україну як важливого партнера, тому і надалі підтримуватиме її у боротьбі з коронавірусною інфекцією», – зазначив посол.

У свою чергу, Баканов подякував партнерам з ОАЕ і нагадав, що така допомога надається не вперше. Ці медичні тести будуть передані в регіони України для оперативного виявлення COVID-19 у населення та належного реагування на зміни епідеміологічної ситуації.

Баканов також поінформував посла про залучення спецслужби до боротьби з коронавірусом, особливо в частині протидії фейкам та поширенню недостовірної чи панічної інформації на першому етапі карантинних обмежень.

Як повідомлялося, у квітні за дорученням Президента Володимира Зеленського Служба безпеки України у співпраці з партнерами з ОАЕ та дипломатами обох країн забезпечила повернення 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з цієї країни.

Тим рейсом також було доставлено першу партію гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 т для боротьби з коронавірусом, зокрема 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. пар рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. л дезінфікувального засобу.

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.

Фото: ssu.gov.ua