ОАЕ надали Україні понад 13 метричних тонн медзасобів - посол

Об’єднані Арабські Емірати щотижня відправляють гуманітарну допомогу майже до 10 країн, наразі вже передано понад 523 тонни допомоги країнам Європи, Африки, Азії та Америки.

Про це Укрінформу повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі.

"У відповідь на загрозу, Об’єднані Арабські Емірати, як глобальний лідер із надання гуманітарної допомоги, продовжує робити все можливе для підтримки міжнародної спільноти. Ми щотижня відправляємо допомогу майже до 10 країн. Це наш обов’язок перед нашими братами, союзниками та друзями, оскільки ми бачимо, що деякі країни перебувають у складній ситуації. Наразі вже ми передали понад 523 тонни допомоги країнам Європи, Африки, Азії та Америки. Поставки, які включають все необхідне, від засобів для проведення тестування, медичного обладнання, та до продовольства, здійснено до більш ніж 47 країн, починаючи від Судану та Сомалі, також до Ірану, Колумбії та США. Одночасно, через "Міжнародне Гуманітарне Місто", що розташоване в Дубаї, координується близько 85% поставок засобів індивідуального захисту по всьому світу, що здійснюються через Всесвітню організацією охорони здоров'я", - зазначив посол ОАЕ в Україні.

За його словами, в рамках вищезгаданих глобальних зусиль, у квітні ц.р. до України був відправлений літак з ОАЕ, що доставив 13 метричних тонн медичних засобів, щоб допомогти країні в боротьбі з пандемією COVID-19, забезпечивши загалом понад 10 тисяч медичних працівників. Літак з допомогою також повернув на Батьківщину 113 громадян України з ОАЕ, що стало результатом ефективної взаємодії між Еміратами та Україною. Більше того, уряд ОАЕ надав усе необхідне сприяння Україні у забезпеченні повернення українських громадян з інших частин світу транзитом через ОАЕ.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський подякував ОАЕ за надану гуманітарну допомогу – високоякісні засоби індивідуального захисту для медичних працівників, а також за допомогу у поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн і регіонів світу.

Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі підкреслив, що така допомога ОАЕ є жестом солідарності з країнами, які прагнуть посилити свою боротьбу проти COVID-19. ОАЕ у цій боротьбі стоїть разом з лідерами та народом України в цей складний момент, коли міжнародна спільнота повинна виступити як єдиний фронт.

Дипломат додав, що ОАЕ та Всесвітня продовольча програма ООН, з використанням трьох Еміратськіх літаків, розпочали міжнародну операцію із забезпечення функціонування повітряного мосту, для здійснення медичних та гуманітарних поставок до країн Європи, Африки та Азії із протидії COVID-19.

"Цей новий повітряний міст допоможе пришвидшити реакцію міжнародної спільноти і, безумовно, допоможе врятувати життя", - заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

Посол ОАЕ в Україні також поінформував, що в Абу-Дабі розроблена нова терапія з лікування COVID-19 з використанням стовбурових клітин. Як стверджують дослідники, терапія може бути готова до широкого використання протягом трьох місяців. Наразі лікування проходить додаткові випробування, що мають бути завершені за кілька тижнів.

Дипломат наголосив, що Емірати наразі є наполегливим, відданим та відповідальним чинником у протидії з COVID-19 і продовжуватиме невтомно працювати на передовій глобальної боротьби з поширення цієї загрози.

Фото: Посольство ОАЕ в Україні