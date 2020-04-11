Літак з ОАЕ, крім медвантажу, доправив на Батьківщину 113 українців

До Києва з ОАЕ вчора ввечері прибув літак зі 113 українцями та медичним вантажем на борту.

Про це повідомляє у Facebook Служба безпеки України.

"За дорученням Глави держави Володимира Зеленського, Служба безпеки України у співпраці з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів та дипломатами обох країн забезпечила повернення на Батьківщину 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з ОАЕ. Літак приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

Голова СБУ Іван Баканов наголосив, що це стало можливим завдяки тісній співпраці СБУ, Вищої ради національної безпеки ОАЕ, Посольства ОАЕ в Україні та Дипломатичної місії України в Абу-Дабі, а також іншим органам державної влади обох країн.

За сприяння іноземних колег цим чартерним рейсом також доставлено першу партію гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19. Зокрема, йдеться про засоби індивідуального захисту: 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу.

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак із 11 тоннами гуманітарної допомоги від ОАЕ / Фото: Укрінформ

Гуманітарний вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України. Всі засоби захисту будуть безпосередньо передані вітчизняним лікарням та медикам.

Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі зазначив: “Об’єднані Арабські Емірати ведуть боротьбу з коронавірусом на території власної держави. Проте, не дивлячись на це, ми знайшли можливість допомогти Україні. Адже український народ завжди був і є для нас дружнім партнером”.

Голова СБУ Іван Баканов подякував партнерам з Об’єднаних Арабських Еміратів та Посольству ОАЕ в Україні за допомогу та підкреслив, що це яскравий приклад міжнародної взаємодії в ситуації, коли всі країни протидіють новому виклику світового масштабу.