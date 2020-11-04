Кабмін закупить експрес-тести за гроші, зекономлені у 2019 році

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 до переліку лікарських засобів та медвиробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту акту, до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання коштів у 2019 році, внесено експрес-тести на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

Зокрема, буде доповнено підрозділ "Медичні вироби для запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 розділу "Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих та медвироби для запобігання поширенню COVID-19.

Водночас, як йдеться в пояснювальній записці, за інформацією агенції Crown Agents, станом на 22 жовтня 2020 року після 100% закупівлі замовлених Україною позицій за напрямком хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати для лікування онкохворих, залишок невикористаних коштів становить 22,8 млн доларів США.

Наголошується, що проєкт акту не потребуватиме додаткових фінансових витрат. Фінансування буде здійснюватися за рахунок невикористаних коштів за напрямом "Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих".

Планується закупити 266 тисяч експрес-тестів для визначення антигену коронавіурсу SARS-CoV-2, обсяг коштів не перевищуватиме еквівалент 80 000, 0 тис. грн.