Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань

Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань

Укрінформ
Уряд додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19, що дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Верховній Раді.

“Уже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1,259 млрд гривень саме на процес тестування. В тому числі 1 млрд гривень буде передано на закупівлю тестів на виявлення антигена до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць. Майже 213 млн гривень будуть передані для розбудови лабораторних потужностей у комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях”, - зазначив міністр.

За його словами, МОЗ має на меті довести кількість ПЛР-тестувань на добу до 75 тис.

Також, за інформацією Степанова, на обладнання лікарень виділено 5,3 млрд гривень, з яких 572 млн передано в регіони для забезпечення ліжок киснем.

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Як повідомляв Укрінформ, МОЗ планує довести кількість ліжок, до яких підведений кисень, до 40 тис. Максимальна кількість ліжок, які можуть бути відведені під лікування хворих на COVID-19, 52 тисячі.

Станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.

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