Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань

Уряд додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19, що дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Верховній Раді.

“Уже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1,259 млрд гривень саме на процес тестування. В тому числі 1 млрд гривень буде передано на закупівлю тестів на виявлення антигена до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць. Майже 213 млн гривень будуть передані для розбудови лабораторних потужностей у комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях”, - зазначив міністр.

За його словами, МОЗ має на меті довести кількість ПЛР-тестувань на добу до 75 тис.

Також, за інформацією Степанова, на обладнання лікарень виділено 5,3 млрд гривень, з яких 572 млн передано в регіони для забезпечення ліжок киснем.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ планує довести кількість ліжок, до яких підведений кисень, до 40 тис. Максимальна кількість ліжок, які можуть бути відведені під лікування хворих на COVID-19, 52 тисячі.

Станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.