У ВООЗ з'ясували, у які дні фіксують найбільше нових випадків COVID-19

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я зафіксували за добу рекордну від початку пандемії кількість нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Згідно з оприлюдненими в неділю даними, напередодні, 14 листопада, було виявлено 660 905 випадків інфікування корона вірусом. Це найбільший добовий приріст від початку пандемії.

Попередній сумний рекорд було зафіксовано днем раніше - 13 листопада, він становив 645 410 випадків.

Зазначається, що у ВООЗ зауважили чітку тенденцію: «найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах».

Загалом, інформує DW, з початку пандемії аналітиками ВООЗ у світі було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання. Понад 1,3 мільйона людей, у яких було діагностовано COVID-19, померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу - 10 681.

Фото: Центр громадського здоров'я України