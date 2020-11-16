У ВООЗ з'ясували, у які дні фіксують найбільше нових випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Згідно з оприлюдненими в неділю даними, напередодні, 14 листопада, було виявлено 660 905 випадків інфікування корона вірусом. Це найбільший добовий приріст від початку пандемії.
Попередній сумний рекорд було зафіксовано днем раніше - 13 листопада, він становив 645 410 випадків.
Зазначається, що у ВООЗ зауважили чітку тенденцію: «найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах».
Загалом, інформує DW, з початку пандемії аналітиками ВООЗ у світі було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання. Понад 1,3 мільйона людей, у яких було діагностовано COVID-19, померли.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу - 10 681.
Фото: Центр громадського здоров'я України