Для закінчення пандемії треба вакцинувати 70% населення світу - ВООЗ

За оцінками ВООЗ, 70% населення слід вакцинувати, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан, передає Укрінформ із посиланням на Explica.

За її словами, якщо вакцини проти COVID-19, які перебувають на останній фазі дослідження, будуть успішними у боротьбі з хворобою, приблизно 70% населення світу слід імунізувати, щоб забезпечити закінчення пандемії.

Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайєн вважають, що це було б ідеальне процентне співвідношення, хоча мета до 2021 року - досягти 20%.

«Жодна компанія, яка проводить дослідження (зі створення вакцини проти COVID-19 – ред.), не зможе негайно зробити дози для всіх», - попередила О'Брайєн, наголосивши на важливості того, щоб усі лабораторії продовжували свої дослідження, навіть якщо одна з них випереджає інші.

Свамінатан також прокоментувала інформацію стосовно 90-відсоткової ефективності вакцини проти COVID-19 німецько-американського проєкту Pfizer-BioNTech. За її словами, це попередні результати, тому "потрібні додаткові дані", щоб гарантувати можливість отримання ліцензії на її виробництво.

Навіть якщо гіпотетичні вакцини нарешті стануть доступними для широкої громадськості, експерти ВООЗ наполягають на тому, що першими, хто повинен бути імунізований, повинні бути медичні працівники та люди з груп ризику, такі як літні люди або пацієнти з певними патологіями.

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На сьогодні понад 200 лабораторій по всьому світу працюють над створенням вакцини проти COVID-19. З них десяток кандидатів на вакцини з таких країн, як Китай, США, Росія чи Велика Британія, перебувають на останньому етапі.

Свамінатан пояснила, що для розробки вакцини зазвичай потрібно десять років, але той факт, що така значна частина міжнародної наукової спільноти працює зараз над дослідженнями, може допомогти скоротити цей часовий показник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних і 36 676 965 випадків одужання.