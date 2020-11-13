«Ми хочемо їсти!»: підприємці у Харкові мітингували проти карантину вихідного дня

У Харкові понад 500 підприємців мітингували проти карантину вихідного дня. «Ми є, і ми хочемо їсти!» - такий головний лозунг пікету, що зібрав понад 500 представників малого та середнього бізнесу, включаючи рестораторів, біля будівлі Харківської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На пікеті прапори України і плакати на тему дня: «Поверніть право на працю!», «Карантин людей не прогодує!», «Податки й оренда теж підуть на карантин?», «Швидше помремо з голоду, ніж від коронавірусу!» і т.п. Багато пікетувальників прийшли з порожніми каструлями і вибивали дріб ложками. Навпроти будівлі ХОДА, біля волонтерського намету «Все для перемоги!», що на площі Свободи, вишикувалися не менше двадцяти пікетувальників із футбольними дудками, їхні звуки привертали увагу перехожих, які приєднувалися до пікету. Звуками клаксонів присутніх вітали і машини, які проїжджали повз.

Акція протесту проти "карантину вихідного дня" у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

«Ми розуміємо загрозу коронавірусу і дотримуємося карантину на своїх робочих місцях - у ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, перукарнях, швейних і ремонтних майстерень. У сфері обслуговування тільки в Харкові зайнято понад 300 тисяч осіб. Для нас субота і неділя звичайні робочі дні, коли зростання кількості клієнтів гарантує 70% обороту грошових коштів», - зазначив співорганізатор пікету, голова Асоціації рестораторів Харкова Сергій Вінілов.

За його словами, запровадження карантину вихідного дня вбиває малий і середній бізнес. «Вимагаємо скасувати карантин вихідного дня, який порушує наше право на працю», підкреслив Вінілов.

Як сказав член Асоціації рестораторів Харкова Сергій Коваленко, локдаун кращий за карантин вихідного дня: «Локдаун хоча б гарантує малому і середньому бізнесу компенсацію збитків, у той час як будь-який інший карантин гарантує лише проблеми».

Після закінчення пікету біля ХОДА не менше 200 учасників, як стало відомо, вирушать до будівлі ГУ Нацполіціі в Харківській області, щоб провести там пікет проти, за їхніми словами, «поліцейського терору» під час перевірки дотримання карантину.