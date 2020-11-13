Львів не погоджується з рішенням уряду щодо карантину вихідного дня - Садовий

Львів не погоджується з рішенням уряду щодо запровадження карантину вихідного дня, а натомість цими вихідними у Львові працюватиме «гаряча лінія» Центру підтримки підприємництва, яка консультуватиме представників бізнесу в разі виникнення непорозумінь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на міського голову Андрія Садового.

"Міська комісія ТЕБ і НС це рішення не акцептує. Ми у місті в суботу та неділю створюємо робочі групи у міській раді та будемо допомагати тим підприємцям, які вирішать все-таки працювати. Жодних рішень про заборону приймати не будемо. Також підприємці можуть звертатись на гарячу лінію міста 15-80, де упродовж вихідних буде працювати дуже багато наших мобільних груп. Ми задіємо близько 50 юристів міської ради, які у разі чого зможуть навіть виїжджати на місце і ставати на сторону підприємців. Це є непростий час, але лишити людей без хліба неправильно", - зазначив мер.

Садовий наголосив, що міськрада сьогодні працюватиме з поліцією, щоб вони стояли на боці людей.

Міський голова уточнив, що більше 50 тис. львів'ян працюють у сфері малого та середнього бізнесу.

"Вони можуть попасти під ці обмеження, а це означає, що вони не зароблять, як мінімум, за вихідні 50 млн грн. Їхні сім'ї не будуть мати, чим заплатити за квартиру, за тепло, придбати продукти тощо. Навіть якщо говорити про ПЛРи, то люди часто їх здають за приватні кошти, ідучи у приватні лабораторії”, - сказав Садовий.

Як повідомляв Укрінформ, Львівська міська рада готує позов до суду через рішення Кабміну про карантин вихідного дня.

Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.