Уряд оприлюднив постанову про «карантин вихідного дня»
Текст постанови оприлюднений на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
«Кабінет міністрів постановляє внести зміни до постанови від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – йдеться у постанові.
Карантин діятиме на території країни з опівночі суботи до опівночі понеділка в проміжку з 14 по 30 листопада 2020 року.
У цей час заборонятиметься робота закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів та розважальних закладів.
На вихідних буде діяти повна заборона роботи культурних закладів, спортзалів, фітнес-центр, закладів розміщення, у тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня.