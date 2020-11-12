Уряд оприлюднив постанову про «карантин вихідного дня»

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує «карантин вихідного дня» до кінця осені.

Текст постанови оприлюднений на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Кабінет міністрів постановляє внести зміни до постанови від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – йдеться у постанові.

Карантин діятиме на території країни з опівночі суботи до опівночі понеділка в проміжку з 14 по 30 листопада 2020 року.

У цей час заборонятиметься робота закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів та розважальних закладів.

На вихідних буде діяти повна заборона роботи культурних закладів, спортзалів, фітнес-центр, закладів розміщення, у тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня.