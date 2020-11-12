Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за 10 років – ООН

У зв’язку з пандемією коронавірусу Україна може зіштовхнутися із найбільшою за останні 10 років рецесією, через яку понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті ООН за жовтень 2020 року.

Так, згідно з матеріалами цього звіту, від початку пандемії більше 80% домогосподарств в Україні втратили доходи, а в щонайменше 40% родин хоча б один із членів втратив роботу.

Наголошується, що хоча наразі й немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть ще більш руйнівними.

Повідомляється, що на не підконтрольних Україні територіях наразі 58 % родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49 % на початку 2020 року.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії.

Зазначається, що державний Ощадбанк став єдиним, хто подовжив дію банківських карток, термін яких скінчився, внутрішньо переміщених осіб до 1 січня 2021 року.

Але через обмеження доступу, зокрема карантинні заходи, пенсіонери з ОРДЛО не можуть потрапити до України, щоб отримати перевипущені картки. Ощадбанк перевипустив принаймні 200 тисяч банківських карток, які ще не були отримані їхніми власниками, зокрема через карантинні обмеження перетину "лінії розмежування".

У звіті досить тривожно оцінюється епідеміологічна ситуація в Україні, яка «продовжує погіршуватися».

Так, підкреслюється, що кількість випадків коронавірусного захворювання подвоюється кожні п'ять тижнів загалом по країні та кожні три тижні на сході України (з 4 600 випадків на кінець вересня до понад 14 000 наприкінці жовтня). У зв'язку із експонентним ростом захворювання уряд України продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації, запроваджений у березні, до кінця року. У листопаді планується запровадження додаткових обмежувальних заходів, оскільки очікується, що добова кількість випадків досягне відмітки 10 000.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.