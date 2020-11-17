Локдауну не буде, поки є альтернатива — Шмигаль

Локдаун не буде запроваджено, поки є альтернатива.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“В 3 кварталі порівняно з II кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення, тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки у нас є альтернатива, але над цією альтернативою треба працювати разом, і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд має намір запроваджувати більшість тих заходів, які визначив своєю постановою про карантин, в планах дій та сценаріях розвитку економічного відновлення України, а також боротьби з епідемією.

Водночас Прем'єр повідомив, що МОЗ проводитиме консультації з бізнесом, Верховною Радою та місцевою владою щодо жорсткіших обмежень.

“МОЗ, головному санітарному лікарю доручено проводити консультації з бізнесом, асоціаціями і з Верховною Радою, міськими головами, що ми вже почали робити. І ухвалити остаточно узгоджений план заходів, який може бути запроваджений у випадку настання більш жорстких умов щодо захворюваності за необхідності”, - сказав Шмигаль.

Він закликав українців обмежити кількість соціальних контактів і наголосив, що від дотримання правил всім суспільством залежить, чи буде запроваджений більш жорсткий локдаун.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.