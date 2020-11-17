Шмигаль: 20 тисяч випадків COVID-19 за добу можемо отримати вже через три тижні

Позначку у 20 тис. нових випадків коронавірусу щодня Україна зможе перетнути вже за три тижні, якщо карантин вихідного дня не сприятиме зменшення соціальних контактів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав 17 листопада із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідне зменшення кількості соціальних контактів, то за даними аналітиків РНБО, позначку у 20 тис. захворівших щодня ми зможемо перетнути вже за три тижні», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що останнім часом чує багато критики щодо рішення про запровадження карантину вихідного дня. І про те, що ніби КМУ вважає, що вірус розповсюджується тільки на вихідних, але такий крок – не ноу-хау України, його запроваджували у Туреччині та Ізраїль.

«Є ґрунтовне дослідження на основі аналізу більш ніж 200 тисяч випадків зараження. Тобто, вчені вивчили ніж 200 тисяч випадків епідрозслідувань та встановили, що особистий контакт у закритих приміщеннях пов'язаний із найвищим ризиком передачі інфекції», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.