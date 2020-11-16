Карантин вихідного дня працює: у Зеленського підбили перші підсумки

Карантин вихідного дня дав змогу зменшити контакти між українцями, й активність людей у великих містах минулої суботи знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

Такі дані надав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%”, - цитує пресслужба Данілова.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей.

Водночас за їх даними, складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

«Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям», – наголосив Президент.

Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», – сказав Прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня, а в наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.

Фото: ОП