Прем'єр - про карантин вихідного дня: Рішення в бойових умовах приймають швидко

У ситуації стрімкого поширення COVID-19 потрібне було швидке рішення, тому на тривалу суспільну дискусію щодо введення карантину вихідного дня часу не було.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу

“Сьогодні ми кажемо, що лікарі на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах приймають дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість. Тому два тижні перед тим ми проводили консультації і з профільними комітетами ВР, ми оголосили про те, що такий елемент розірвання соціальних контактів буде запроваджений в Україні, про це говорив глава МОЗ більше ніж за тиждень про запровадження такого інструменту”, - розповів глава уряду.

Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

Прем’єр-міністр наголосив, що медична система справляється при добовій захворюваності у 12 тисяч осіб. Але необхідно вийти на своєрідне плато і стримати стрімке розповсюдження хвороби. І саме карантин вихідного дня є кроком для досягнення такої цілі

“Сьогодні медична система справляється з цією кількість хворих. Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені. Кількість ліжок ми збільшуємо, підводимо кисень, але може настати момент, коли лікарі будуть стояти перед складними питаннями вибору - чиє життя рятувати. І у зв’язку з цим нам необхідно зробити кроки, які дозволять досягнути плато”, - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюють продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки, АЗС, СТО.