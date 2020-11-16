Карантин вихідного дня: до Ради завтра прийдуть майже всі міністри

Члени уряду мають намір прийти на засідання Верховної Ради у вівторок, щоб пояснити, чому ухвалено рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми завтра будемо доповідати ситуацію відповідно до рішення, які було ухвалене на Погоджувальній раді. Увесь уряд планує бути на засіданні. Будемо пояснювати логіку та на важливі питання, які виникають у народних депутатів, давати вичерпну відповідь», - сказав Немчінов.

За його словами, не буде на засіданні лише тих урядовців, які нині перебувають на лікарняному.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк на засіданні Погоджувальної ради 16 листопада запропонувала запросити на пленарне засідання парламенту 17 листопада Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну для звіту про план виходу з карантину та протидії поширенню коронавірусу.

Раніше стало відомо, що на COVID-19 хворіють віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.