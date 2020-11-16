До Ради у вівторок запрошують Шмигаля та весь Кабмін

Перша заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала запросити на пленарне засідання парламенту 17 вересня Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну для звіту про план виходу з карантину та протидії поширенню коронавірусу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це політик заявила під час погоджувальної ради.

"Ще одне питання - це фактична неготовність медичної системи до другої хвилі пандемії коронавірусу, яка йде вгору та за наростаючою. Тому я пропоную за рішенням усіх керівників фракцій і політичних груп запросити завтра голову уряду разом із усім складом Кабінету Міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину, чи є це дійсно планом, особливо це стосується карантину вихідного дня. І найголовніше - який стан виконання постанов ВР щодо заходів протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії,," - зазначила Кондратюк.

Парламентарка наполягла на необхідності поставити "прямі та чесні запитання урядовцям", щоб зрозуміти, чи усвідомлюють вони свою відповідальність за життя та здоров'я людей, адже українські громадяни та підприємці мають знати, що уряд діє в їхніх інтересах.

"Насамперед це нерозуміння та неприйняття так званого карантину вихідного дня, який був запроваджений урядом без консультацій із парламентом і громадянами, без якогось наукового підтвердження. Не може бути таких державних рішень, які створюють преференції одним, але знищують малий і середній бізнес. Ми навпаки маємо підтримувати тих, хто працює, сплачує податки та забезпечує свої родини підприємництвом", - зауважила парламентар.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент нинішнього пленарного тижня може розглянути президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум № 3612 у другому читанні.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19 , за добу - 9 832 нових.