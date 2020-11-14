Рада планує наступного тижня розглянути законопроєкт про референдум – Стефанчук

Верховна Рада наступного пленарного тижня, який розпочнеться 17 листопада, планує розглянути президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум № 3612 у другому читанні.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час свого відеозвернення у Фейсбуці у межах відеоблогу Президента Володимира Зеленського.

"Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. Як на мене, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні", - сказав Стефанчук.

Він також розповів, що наступного тижня парламент планує розглянути законопроєкти про інвестиційних нянь, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, про систему громадського здоров'я, віртуальні активи, а також проєкт закону щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із інвалідністю. До розгляду парламентом, зі слів Стефанчука, також буде запропоновано низку інших соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення у період карантину, пов'язаного із запобіганням і поширенням коронавірусної хвороби.

"Усього наступного тижня ми запланували до розгляду на різних стадіях понад сотні законодавчих актів. Сподіваюся, що парламент, попри те, що будуть не всі народні депутати, і у президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав перший заступник глави парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Законопроєкт підтримали 252 народні депутати.

"Законопроєктом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) розв'язання питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями", - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: 1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; 2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 3) щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; 4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.