Стефанчук вважає, що КСУ має зробити «добровільний внутрішній перезапуск»

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що добровільний внутрішній перезапуск Конституційного Суду може стати найкращим виходом із конституційної кризи.

Як передає Укрінформ з посиланням на Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради, таку думку перший віцеспікер висловив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Політик переконаний, що “якщо люди своїми діями зумовили виникнення такої ситуації, підхід до добровільного внутрішнього перезапуску може бути найкращим варіантом”.

“Тоді абсолютно чесно ми зможемо перезапустити сам Конституційний Суд України, сформувати правила конкурсного відбору, а не політичні призначення”, — підкреслив Стефанчук.

За його словами, зміни до Конституції, які були проголосовані попередньою каденцією Верховної Ради, створили на рівні Конституційного Суду "закриту корпорацію".

Водночас Стефанчук також заперечив, що “йде напад на судову гілку влади”.

“Конституційний Суд України не є представником судової влади. Це чітко позначено у висновку і в поясненнях до змін до Конституції України, і в рішенні Венеційської комісії, і в практиці Європейського суду з прав людини. Сентенції про те, що виконавча влада втручається в судову, як мінімум, не витримують критики. Тому про тиск на якусь гілку влади не може бути й мови, — підкреслив перший віцеспікер.

За його словами, Конституційний Суд, не належачи до судової гілки влади, має здійснювати конституційний контроль за всіма гілками влади.

Стефанчук додав, що сьогодні парламент фактично не може змінити положення про Конституційний Суд, “бо вони закріплені в Конституції України, а щоб внести туди зміни, потрібно отримати висновки Конституційного Суду України”.

“Крім того, Конституційний Суд України «зачекінився» в 13 розділі Конституції України, де сказано, що цей розділ змінюється виключно на підставі всеукраїнського референдуму. Неможливо здійснити й перезапуск суб’єктний, тому що рішення приймається 2/3 суддів Конституційного Суду України. У нас замкнута система, яка породила цю кризу”, — заявив перший віцеспікер.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове закрите засідання РНБО, на якому було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Група народних депутатів 4 листопада принесла до Конституційного Суду підписану 226 парламентаріями заяву зі зверненням добровільно подати у відставку до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.