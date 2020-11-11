НАЗК не складало протокол про корупцію щодо Тупицького - Конституційний Суд

У Конституційному суді України заявляють, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не вручало протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, щодо голови КС Олександра Тупицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Конституційного Суду України.

«Сьогодні, 11 листопада 2020 року, на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщено чергову викривлену інформацію стосовно діяльності Конституційного суду України, у тому числі й голови КСУ. Так, у повідомленні йдеться про те, що НАЗК направило до судів клопотання про закриття проваджень у 62 справах, де в одній із фігурантів зазначений голова КСУ Олександр Тупицький. Разом з тим, НАЗК не вказало, що це провадження стосується не протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією стосовно голови Конституційного суду України, який, до речі, ніколи не складався, а саме про позов Олександра Тупицького до НАЗК щодо незаконності дій його посадових осіб та спростування поширеної ними неправдивої інформації», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі КСУ вважають, що НАЗК скерувало вказане клопотання про закриття провадження до суду з метою уникнення юридичної відповідальності за свої дії.

«Для донесення громадськості об’єктивної інформації повідомляємо, що жодних протоколів стосовно Голови Конституційного Суду України Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не вручало, як це передбачено чинним законодавством. Більше того, позиція суддів Конституційного Суду України полягає в тому, щоб уже складені НАЗК стосовно них протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, суди розглядали по суті. Це дасть змогу в законний спосіб довести неправомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції», - додали у КСУ.

Читайте також: НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ про декларації

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада у НАЗК заявили, що через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах про корупційні правопорушення.

Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова Конституційного Суду Олександр Тупицький; колишній перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський; колишній народний депутат Олег Ляшко; народний депутат Нестор Шуфрич; народний депутат Сергій Тарута; колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик; колишній народний депутат Вадим Новинський; народний депутат Антон Поляков; колишній народний депутат Олена Сотник, додали в НАЗК.

Після рішення Конституційного Суду від 27.10.2020 № 13-р/2020, НАЗК заявляло, що позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.