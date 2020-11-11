НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ про декларації

Через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах про корупційні правопорушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Через ухвалення рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах", - наголосили в Агентстві.

Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова Конституційного Суду Олександр Тупицький; колишній перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський; колишній народний депутат Олег Ляшко; народний депутат Нестор Шуфрич; народний депутат Сергій Тарута; колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик; колишній народний депутат Вадим Новинський; народний депутат Антон Поляков; колишній народний депутат Олена Сотник.

Водночас у НАЗК наголосили, що беруть участь у розробці заходів, що мають врегулювати ситуацію, яка виникла внаслідок рішення КСУ.

"Робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ. Попри це ми віримо, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації. Саме тому продовжуємо працювати над ініціативами, які допоможуть підвищити ефективність запобігання та протидії корупції в Україні після повноцінного відновлення повноважень НАЗК", - зазначили в Агентстві.

Як відомо, після рішення Конституційного Суду від 27.10.2020 № 13-р/2020, НАЗК заявляло, що позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.