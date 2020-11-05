Конституційна криза: у Венеціанській комісії готові допомогти прорахувати наслідки

Експерти Венеціанської комісії готові допомогти у питанні впливу рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону «Про запобігання корупції» на антикорупційні органи України.

Як передає пресслужба Верховної Ради, про це експерти повідомили під час обговорення з першим заступником Голови Верховної Ради України Русланом Стефанчуком основних проблем, які виникають через ухвалене рішення КС.

"Експерти Венеціанської комісії запевнили у готовності надати повну експертну підтримку Україні в частині надання висновків щодо впливу вищезгаданого рішення Конституційного Суду України на антикорупційну "архітектуру" України, потенційної наявності конфлікту інтересів у окремих суддів, а також низку рекомендацій, які би включали варіанти визначення та контролю доброчесності суддів Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

Учасниками від України були: міністр юстиції України Денис Малюська, представник Президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський та представниця Верховної Ради України в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

Також у дискусії брали участь генеральний директор Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради Європи К. Джакомопулос, виконавчий секретар Групи держав проти корупції (GRECO) Дж. Еспозіто, в. о. Секретаря Венеціанської комісії С. Граната-Менгіні, директор Департаменту юстиції та правової співпраці Х. Юнкер та керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини П. Пушкар.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський 30 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

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Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроект №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Фото: venice.coe.int