Раді пропонують збільшити кількість голосів для ухвалення рішень КСУ

Група народних депутатів пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України №4319 зареєстрований у Верховній Раді.

«Метою пропонованого проєкту закону є додаткове унормування порядку розгляду справ КСУ, що забезпечить більш зважений підхід Суду до вирішення справ, які згідно із законом «Про Конституційний Суд України» розглядаються Великою палатою і Сенатами КСУ», - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається також, що згідно із законом «Про Конституційний Суд України» Велика палата КСУ розглядає справи за конституційними поданнями і зверненнями відповідних уповноважених суб’єктів з питань, визначених статтею 35 закону, зокрема щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Сенат КСУ ухвалює рішення за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.

«Оскільки саме Велика палата КСУ розглядає найбільш важливі справи, які підпадають під юрисдикцію КСУ, то законопроєктом пропонується деталізувати порядок її діяльності з метою забезпечення належного, всебічного і об’єктивного розгляду таких справ. Зокрема, передбачається встановити у законі, що для ухвалення рішень і висновків Великою палатою КСУ вимагається щонайменше 12 голосів суддів КСУ (що складає 2/3 від конституційного складу КСУ) замість 10 голосів (як це передбачено законом зараз)», - зазначається у пояснювальній записці до проєкту.

Автори зауважують, що запропонована кількість голосів суддів, необхідних для ухвалення рішень Великою палатою КСУ, не є надмірною і не ускладнюватиме діяльність Суду.

«Кваліфікована більшість в 2/3 голосів від конституційного складу Суду вже зараз передбачена при здійсненні окремих процедур як законом, так і Конституцією України. Вже зараз частиною одинадцятою статті 67 закону передбачено ухвалення Сенатом рішень за конституційними скаргами у разі, якщо за це проголосують щонайменше 2/3 суддів КСУ, які розглядають справу в Сенаті», - зазначають народні депутати.

Крім того, у пояснювальній записці йдеться, що законопроєктом також пропонуються зміни, які передбачають, що регламент КСУ затверджується законом. На думку авторів, це дозволить Верховній Раді України врегулювати діяльність Суду і процедуру розгляду ним справ у спосіб, який буде забезпечувати реальну реалізацію принципів гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, які складають основні засади діяльності Суду.

Авторами законопроєкту є 75 народних депутатів.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС голосами 11 суддів скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Конституційний Суд складається з 18 суддів - по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та зʼїздом суддів України. Зараз працюють лише 15 суддів, необхідна кількість для кворуму - 12.