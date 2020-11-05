Ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з МВФ - Шмигаль

Ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з МВФ - Шмигаль

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав 5 листопада, відповідаючи на запитання журналістів у Києві, чи вплине ситуація з КС на співпрацю з МВФ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль.

Водночас Прем'єр зазначив, що МВФ стурбовано спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми.

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Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

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Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Фото: КМУ

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