Ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з МВФ - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав 5 листопада, відповідаючи на запитання журналістів у Києві, чи вплине ситуація з КС на співпрацю з МВФ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль.

Водночас Прем'єр зазначив, що МВФ стурбовано спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Фото: КМУ