Е-декларації не слід скасовувати - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду

МВФ вважає запровадження в Україні системи підзвітності державних чиновників через е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликає посилити ефективність всіх антикорупційних органів у державі.

Про це йдеться у відповіді речника МВФ на інформаційний запит Укрінформу щодо реакції Фонду на рішення Конституційного суду України про е-декларування.

«Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати», - зауважили у МВФ.

При цьому підкреслюється, що найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років залишається створення ефективної антикорупційної бази.

«Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ», - зауважується у відповіді.

Як підкреслили у Фонді, «дискусії з проблемних питань тривають».

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Це рішення викликало бурхливу реакцію у суспільстві, ситуація була розглянута на засіданні РНБО України. Президент і Уряд вийшли із правовими та законодавчими ініціативами для вирішення питання з метою поновлення дієздатності антикорупційних органів та системи електронного декларування статків державними службовцями, а також для неухильного дотримання міжнародних зобов’язань України.