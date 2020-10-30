Депутати Європарламенту закликають «заповнити правове провалля» після рішення КСУ

Група впливових євродепутатів, серед яких є відомі імена членів неформальної «групи друзів України» в Європарламенті, виступили із спільною заявою та висловили глибоке занепокоєння з приводу рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні пише європейське видання «EU Political Report».

«Ми закликаємо уряд України і законодавців діяти якомога швидше, щоб заповнити правове провалля, яке залишило по собі рішення Конституційного Суду, та швидко поновити повністю дієздатну, ефективну та широку інституційну архітектуру у боротьбі з корупцією, включаючи судову систему, зберігаючи при цьому її незалежність від виконавчої та законодавчої влади», - йдеться у повідомленні.

Депутати нагадали, що НАБУ відіграє ключову роль у зусиллях з боротьби проти корупції в Україні, і рішення Конституційного Суду не має використовуватися для ослаблення або обмежень у діяльності цієї структури.

Європейські політики зауважили, що досягнення суттєвих результатів у боротьбі з корупцією є вирішальним фактором у забезпеченні підтримки процесу реформ громадянами України, для покращення бізнес-клімату та для залучення прямих іноземних інвестицій.

Як йдеться у зверненні, рішучі дії із запобігання та боротьби з корупцією є серед важливих передумов підтримки України з боку ЄС, та відображають точні та конкретні зобов’язання, що Україна взяла на себе в контексті Угоди про асоціацію, відповідно до Плану дій з візової лібералізації, а також кредитної угоди з надання макрофінансової допомоги Євросоюзу. Відповідно до цих документів, Україна зобов’язалася створити дієздатну систему для перевірки активів та потенційного конфлікту інтересів державних службовців у тих сферах і на тих посадах, які пов’язані із корупційними ризиками.

«Ми вітаємо прагнення України до поглиблення співпраці та інтеграції з ЄС, але ми також маємо нагадати Україні, що допомога ЄС та будь-яке просування у співпраці з ЄС є предметом чіткої обумовленості. З метою скористатися більш амбітним набором заходів, Україні треба продемонструвати продовження зобов’язань стосовно здійснення реформ та дотримання принципів Євросоюзу. Варто уникати будь-якого сповзання назад, особливо у таких чутливих і важливих сферах як боротьба з корупцією», - наголосили європейські політики.

Вони привітали першу реакцію Президента Зеленського на ці події, зокрема, ініціювання ним нового законодавства у цій сфері.

«Ми також віримо у наших колег у Верховній Раді, які у численних випадках демонстрували волю та залишалися твердими в імплементації антикорупційного порядку денного», - наголосили депутат Європарламенту.

Свій підпис під документом поставили відомі в Україні європейські політики, зокрема, Міхаель Галер, Андрюс Кубілюс, Влодзимеж Цимочевич, Пятрас Ауштрявічюс, Віола фон Крамон та Сандра Калнієте.

Як вже повідомляв Укрінформ, Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова йде про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Рішення Конституційного Суду викликало активну реакцію у суспільстві.Ситуація була розглянута на засіданні РНБО України, Президент і Уряд вийшли із правовими та законодавчими ініціативами для вирішення ситуації, що склалася, для поновлення дієздатності антикорупційних органів та системи електронного декларування статків державними службовцями, а також для неухильного дотримання зобов’язань України у співпраці з Європейським Союзом.