Депутати Європарламенту закликають «заповнити правове провалля» після рішення КСУ

Депутати Європарламенту закликають «заповнити правове провалля» після рішення КСУ

Заява
Укрінформ
Група впливових євродепутатів, серед яких є відомі імена членів неформальної «групи друзів України» в Європарламенті, виступили із спільною заявою та висловили глибоке занепокоєння з приводу рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні пише європейське видання «EU Political Report».

«Ми закликаємо уряд України і законодавців діяти якомога швидше, щоб заповнити правове провалля, яке залишило по собі рішення Конституційного Суду, та швидко поновити повністю дієздатну, ефективну та широку інституційну архітектуру у боротьбі з корупцією, включаючи судову систему, зберігаючи при цьому її незалежність від виконавчої та законодавчої влади», - йдеться у повідомленні.

Депутати нагадали, що НАБУ відіграє ключову роль у зусиллях з боротьби проти корупції в Україні, і рішення Конституційного Суду не має використовуватися для ослаблення або обмежень у діяльності цієї структури.

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Європейські політики зауважили, що досягнення суттєвих результатів у боротьбі з корупцією є вирішальним фактором у забезпеченні підтримки процесу реформ громадянами України, для покращення бізнес-клімату та для залучення прямих іноземних інвестицій.

Як йдеться у зверненні, рішучі дії із запобігання та боротьби з корупцією є серед важливих передумов підтримки України з боку ЄС, та відображають точні та конкретні зобов’язання, що Україна взяла на себе в контексті Угоди про асоціацію, відповідно до Плану дій з візової лібералізації, а також кредитної угоди з надання макрофінансової допомоги Євросоюзу. Відповідно до цих документів, Україна зобов’язалася створити дієздатну систему для перевірки активів та потенційного конфлікту інтересів державних службовців у тих сферах і на тих посадах, які пов’язані із корупційними ризиками.

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«Ми вітаємо прагнення України до поглиблення співпраці та інтеграції з ЄС, але ми також маємо нагадати Україні, що допомога ЄС та будь-яке просування у співпраці з ЄС є предметом чіткої обумовленості. З метою скористатися більш амбітним набором заходів, Україні треба продемонструвати продовження зобов’язань стосовно здійснення реформ та дотримання принципів Євросоюзу. Варто уникати будь-якого сповзання назад, особливо у таких чутливих і важливих сферах як боротьба з корупцією», - наголосили європейські політики.

Вони привітали першу реакцію Президента Зеленського на ці події, зокрема, ініціювання ним нового законодавства у цій сфері.

«Ми також віримо у наших колег у Верховній Раді, які у численних випадках демонстрували волю та залишалися твердими в імплементації антикорупційного порядку денного», - наголосили депутат Європарламенту.

Свій підпис під документом поставили відомі в Україні європейські політики, зокрема, Міхаель Галер, Андрюс Кубілюс, Влодзимеж Цимочевич, Пятрас Ауштрявічюс, Віола фон Крамон та Сандра Калнієте.

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Як вже повідомляв Укрінформ, Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова йде про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Рішення Конституційного Суду викликало активну реакцію у суспільстві.Ситуація була розглянута на засіданні РНБО України, Президент і Уряд вийшли із правовими та законодавчими ініціативами для вирішення ситуації, що склалася, для поновлення дієздатності антикорупційних органів та системи електронного декларування статків державними службовцями, а також для неухильного дотримання зобов’язань України у співпраці з Європейським Союзом.

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