Доступ до е-декларацій: у Конституційному Суді не чекали, що «так розгорнуться події»

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не було потреби НАЗК так розгортати ситуацію щодо доступу до Реєстру декларацій.

Про це сказав на брифінгу 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніхто не підозрював, що так можуть розгорнутися події, тому що потреби у цьому ніякої не було... Про те, що тепер все стало і вони (НАЗК – ред.) не можуть робити перевірок, і на державну службу не будуть призначатися, і що все пропало із боротьбою з корупцією - то ні. У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією, проблемі питання, які поставили народні обранці виділено в окреме провадження. Суд із нього рішення ще не приймав. Якби суд був заангажований, упереджений, що заважало цими з голосами проголосувати, задовольнити все подання. Ну давайте здраво дивитися на ці питання», - сказав Тупицький.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Тоді ж Президент оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій. До Єдиного реєстру судових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду та направили його до Державного бюро розслідувань. Заяву про правопорушення подав напередодні народний депутат від «Голосу», перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Зранку 30 жовтня під Конституційним Судом проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. КСУ закидали димовими шашками.