КСУ можна реформувати, але в конституційний спосіб — Тупицький

Про це заявив голова КС Олександр Тупицький на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В РНБО кажуть, як з преси читаю, - невідомо, що завтра чекати від Конституційного Суду України. А я задаю собі питання - повинно бути відомо? Кому повинно бути відомо, що чекати завтра від Конституційного Суду? Напевно, є бажання створити новий Конституційний Суд, який буде повідомляти, чи будь ці рішення конституційні - важко сказати... Конституційний Суд можна реформувати, але в конституційний спосіб", - сказав він.

Крім того, Тупицький нагадав, що у 2016 році Конституційний Суд був виведений із системи правосуддя і виокремлений в окремий підрозділ Конституції України.

"Це правильно, тому що воістину це була кардинальна реформа", - сказав Тупицький.

За його словами, з 2016 року КС став балансом над гілками влади.

Тупицький, коментуючи законодавчу ініціативу щодо реформування КС, висловив нерозуміння, як це можна зробити, якщо Верховна Рада найближчим часом ухвалить закон "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

"Відповідно до законопроєкту, КС перестане працювати, і жодного судді в суді не буде... Конституційний Суд повинен виконувати апріорі неконституційний закон? Я розумію, що він конституційний, допоки його не визнає неконституційним Конституційний Суд, а як це КС визнає неконституційним, якщо суд прибирається? Все було б гаразд, якби не було одного "але": це порушує принцип незмінюваності влади, тобто пусте місце залишається", - наголосив Тупицький.

Тупицький додав, що якби він впливав на когось із суддів КС, то вони б уже «збунтувалися» і суспільство знало б про це.

“Чи створює голова суду колектив, який йому виключно підпорядкований? Я створюю колектив з суддів, які настільки самодостатні люди, що немає у голови суду адміністративного ресурсу на когось вплинути, бо у нас є тільки горизонталь, немає вертикального підпорядкування. Судді обирають голову суду, можуть і звільнити, вже приклад такий був, з Шевчуком”, - сказав Тупицький.

За його словами, якби він міг керувати в КС так, “як здається владі, то, напевно, сьогоднішньої ситуації не було б”.

Він зазначив, що багато рішень приймають повним складом суду, а буває, що хтось один не голосує; також можливі інші сценарії, і судді також можуть писати окремі думки, і по-різному їх писати.

“Суддя вільний у своєму голосуванні. Тому перекидати все на голову суду при такій структурі, яка побудована законами і Конституцією... це порівнювати КСУ з якимось органом виконавчої влади, де начальник за дві секунди може звільнити. Не треба такі висновки робити, вони не відповідають дійсності. Повірте, якби це так було сьогодні, то частина суддів уже б збунтувалася, ви б уже про це все чули, ми вже це все у Конституційному Суді проходили”, - заявив Тупицький.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 30 жовтня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Цей законопроєкт був внесений у відповідь на рішення КС від 27 жовтня, ухвалене за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрури «За майбутнє», яким було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Своєю чергою уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.