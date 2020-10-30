Тупицький запевняє, що рішення КСУ не руйнують антикорупційну систему

Рішення у справах, що стосуються антикорупційних органів України, і які перебувають у КС, будуть такі, щоб антикорупційна система зберігалася.

Про це на брифінгу 30 жовтня заявив голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо системи антикорупційних органів, то рішення суду і по НАБУ, і, можливо, по інших справах, будуть такими, щоб ця система зберігалася, це дуже важливо. І я це кажу не на майбутнє, щоб вас запевнити, а тому що ми вже так діяли", - сказав голова КС.

Він також прокоментував рішення Конституційного суду від 16 вересня, коли Велика палата КС визнала неконституційними окремі положення закону "Про НАБУ”.

Суд тоді вказав, що ВР має невідкладно привести положення законодавства відповідно до цього рішення, і що положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня його ухвалення.

"3 місяці — цей строк був погоджений і був достатній для парламенту, щоб це зробити. 6 — можна було 6, 9 — можна було 9. Це все погодження, але не занадто великий строк і не занадто малий. Зрозуміло, що за місяць нічого не зробиш", - поінформував Тупицький.

Він вважає, що Артем Ситник як директор Національного антикорупційного бюро став заручником ситуації.

"Чи має він (Ситник - ред.) право працювати після рішення Конституційного Суду? Я хочу зразу сказати - справа не в Ситнику, він заручник ситуації, бо був призначений у неконституційний спосіб із перевищенням повноважень, нехай вибачає мені Петро Олексійович Порошенко, тому що він призначав, але я, можливо, його розумію - він діяв у спосіб той, в яких умовах після Революції Гідності знаходився", - сказав Тупицький.

Як повідомлялося, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Зокрема, суд визнав неконституційними положення закону, які наділяли президента повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора бюро, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності бюро, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як „державного правоохоронного органу“.

Суд вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства відповідно до цього рішення. Положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня його ухвалення.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.