Конституційний Суд ніколи не піде на зміну конституційного ладу – голова суду

Кожен громадянин України виступає за боротьбу з корупцією, а Конституційний Суд повинен вивчати архітектуру антикорупційних органів, перевіряти законність ухвалених законодавчих актів та запобігати узурпації влади.

Своїм тлумаченням норм Конституції КС ніколи не піде на розширення повноважень Президента та зміну конституційного ладу. Про це голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніколи не думав, що Конституційний Суд або будь-який громадянин України проти боротьби з корупцією - хоч опитування проводь… Кожен громадянин України за те, щоб була боротьба з корупцією, кожен суддя також підтримає боротьбу з нею. Голосування чи не голосування за антикорупційні закони - це інше питання. Це перевірка цього закону на конституційність», - зазначив Тупицький.

За його словами, Конституційний Суд завжди виступав проти узурпації влади та тлумачив норми, які стосуються повноважень Президента. Вершиною архітектури побудови антикорупційних органів, які націлені на боротьбу з корупцією, є антикорупційний суд, вже були неодноразові спроби розширити повноваження Президента шляхом тлумачення норм статті 106 Конституції.

«Неодноразово були спонукання, щоб Конституційний Суд протлумачив 106 статтю Конституції (щодо повноважень Президента – ред.)… Якщо тлумачити не буквально, то особливо до певних пунктів, які визначені категорично про призначення тих чи інших осіб на керівні посади, можна одним рішенням КС змінити конституційний лад в країні. Ми на це не підемо ніколи. Ніколи. Таке питання обговорювалось, це відповідь всього Конституційного Суду України», - заявив Тупицький.

Він додав, що рішення суду, яке стосувалося НКРЄ, не набуло такого розголосу, як стосовно антикорупційних органів. «Бо в руках цих органів велика сила», - підсумував голова КС.

Як повідомлялося,27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

НАЗК 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. У ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду. Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Уранці 30 жовтня біля КС розпочалася акція за участю кількох тисяч осіб під назвою: “Проведемо суддів-зрадників до Ростова” на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.