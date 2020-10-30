Це питання досі вибухонебезпечне – голова КСУ про люстрацію

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявляє, що причиною затягування КС розгляду справи про люстрацію є «вибухонебезпечність» цього питання.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо питання по люстрації. Це питання, на мою думку, досі вибухонебезпечне, і можливо, тому Конституційний Суд так довго його розглядає», - заявив Тупицький.

Він зазначив, що у Конституційному Суді є судді, які були активними учасниками Майдану.

“І коли ми піднімаємо люстраційну справу і входимо в дискусію вже після рішення Європейського суду (з прав людини — ред.), який вже окреслив орієнтири щодо цього рішення, і сказав, що занадто велике коло держслужбовців підпало під люстрацію... Тобто, його треба звузити... Потрібно щось вирішувати. Можливо, це навіть не матерія Конституційного Суду - після рішення ЄСПЛ, можливо, це матерія парламенту. Чи може КСУ визначати ті обсяги службовців, які підпадають під цей закон, - це складне правове питання”, - зазначив він.

Голова Конституційного Суду висловив думку, що одне з питань - які категорії мають підпадати під люстрацію при вирішенні цього питання, бо ЄСПЛ з цього приводу нічого не сказав.

“Також є те, що ЄСПЛ розглядав питання не високопосадовців, і це також питання... І коли ми обговорюємо у закритому засіданні, то у людей, які були на Майдані, серце продовжує горіти полум'ям, і знову справа відкладається і відкладається”, - поінформував голова КСУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Зараз в Єдиному державному реєстрі осіб, стосовно яких застосовані положення закону України "Про очищення влади", знаходяться 893 людини.

Конституційний Суд України кілька років розглядає справу щодо конституційності закону про люстрацію.