Кожен люстрований чиновник, якого суд повернув у крісло, коштує бюджету пів мільйона – Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що кожен люстрований український посадовець, якого суд поновлює на посаді, обходиться державному бюджету в понад півмільйона гривень.

Про це він заявив у відео, оприлюдненому на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.

"Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Кожен люстрований український чиновник, якого поновлює на посаді суд, коштує нам – державному бюджету і платникам податків – більш як півмільйона гривень", - заявив Малюська.

За його словами, закон про люстрацію треба терміново міняти, "тому що якщо це не відбудеться, то ми залишимося і без люстрації, і без мільйонів, а то і мільярдів бюджетних коштів".

Малюська наголосив, що "така нова люстрація повинна охоплювати лише топ-чиновників автоматично, а решта чиновників повинні бути люстровані, або ні, на підставі індивідуальної оцінки того, що вони робили".

Як повідомлялося, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".

Суд у цій справі встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича, або займали посади у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже, на думку ЄСПЛ, вказаний закон не враховував особисту роль заявників, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

Європейський суд з прав людини 24 лютого вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року остаточно набуло чинності.

17 червня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Мін'юст на виконання рішення ЄСПЛ розробив зміни до закону "Про очищення влади" і підготувався до виплат особам, які виграли відповідну скаргу в ЄСПЛ. За його словами, документ вже надійшов до Кабміну, і протягом кількох тижнів буде затверджений урядом і направлений на розгляд Верховної Ради.

25 червня 2020 року Конституційний суд України поновив усне слухання у справі щодо закону про люстрацію, щоб дослідити практику ЄСПЛ, а також позицію Президента і Верховної Ради.

Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Ним забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.