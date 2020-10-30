Глава КСУ вбачає у законопроєкті Зеленського «ознаки конституційного перевороту»

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що у президентському законопроєкті "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є ознаки конституційного перевороту в Україні.

Про це він заявив на брифінгу, пояснивши деталі наявності в нього кримської земельної ділянки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні з’являється проєкт закону, за ніч його «склепали» - № 4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні, я про це відповідально заявляю», - сказав Тупицький.

Далі буде...