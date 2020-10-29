Зеленський увів у дію рішення РНБО про відновлення довіри до конституційного судочинства

Президент увів у дію рішення РНБО про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йдеться в указі Президента № 477/220.

"У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - повідомили в ОП.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

Крім того, рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради проєкту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Водночас Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря.

Фото: president.gov.ua