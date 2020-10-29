Зеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз КСУ зробить завтра чи післязавтра

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність внести до Верховної Ради закон, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

Про це він заявив на позачерговому засіданні РНБО, скликаному у зв’язку з рішенням Конституційного Суду щодо неконституційності статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не впевнений, що всі судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони зробили. Тому, мені здається, що дуже небезпечно постійно чекати. Треба робити швидкі, але адекватні кроки”, - сказав Зеленський.

Він уточнив, що під швидкими кроками мається на увазі ухвалення постанови Кабінету Міністрів щодо відкриття реєстру декларацій.

“Я думаю, НАЗК нас підтримає. А на законодавчому рівні, я впевнений, це справедливо - невідкладний законопроєкт зареєструвати у Верховній Раді, де передбачити відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні”, - сказав Зеленський.

На думку Президента, через останнє рішення КС Україна може позбутися міжнародної підтримки, зокрема Світового банку, і, як наслідок, може з’явитися "діра" в бюджеті.

“А найголовніше — ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний Суд зробить завтра чи післязавтра. Чи ви впевнені, що вони бачать і чують зворотну реакцію суспільства і зупиняться? Я не впевнений, бо я не знаю, хто за цим стоїть”, - заявив Президент.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що уряд після засідання РНБО ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.