Зеленський пропонує терміново ухвалити зміни до закону у зв’язку з рішенням КСУ

Президент Володимир Зеленський пропонує терміново ухвалити зміни до Закону “Про запобігання корупції” у зв’язку з рішенням Конституційного Суду.

Про це він заявив під час засідання РНБО у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного Суду за поданням групи народних депутатів щодо окремих положень закону “Про запобігання корупції” за ст. 366-1 ККУ”, - сказав глава держави.

Зеленський додав, що “справа не тільки в цьому рішенні, а у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору України та створення реальних загроз національній безпеці та оборони нашої держави”.

За словами Президента, влада не повинна допустити, щоб цю проблему почала вирішувати вулиця і її використали вороги України.

“Демонтаж контрольованих функцій НАЗК та кримінальна відповідальність за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйняте нашим суспільством і партнерами України в Євросоюзі”, - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що найближчим часом потрібно вирішити проблему, пов’язану з неможливістю “втілити в життя результати місцевих виборів”.

“За повідомленням НАЗК, без знесених цим рішенням Конституційного Суду повноважень по проведенню спеціальної перевірки не можна призначити обраних осіб в органи місцевого самоврядування. Тому потрібно опрацювати усю проблематику, яку ми отримали після рішення Конституційного Суду”, - заявив Президент.

Як повідомляв Укрінфом, Президент 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

КС у серпні 2020 року отримав подання 47 народних депутатів, переважно представників ОПЗЖ, щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Йдеться про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

28 жовтня о 19:00 Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.