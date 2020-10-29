Президент звернувся до правоохоронців через рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення рішення Конституційного суду щодо питання функціонування системи антикорупційної інфраструктури в Україні.

Про це він заявив на початку засідання Ради безпеки й оборони, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ці моменти впливу на КСУ, тут я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення, у принципі за останні місяці те, що ми з вами бачимо, роботу КСУ, їх рішень тощо”, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня о 19:00 Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Йдеться про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

Після ухвалення даного рішення у НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.