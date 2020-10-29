Посли G7 - про рішення КСУ: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн "Великої сімки" стривожені останніми рішеннями Конституційного Суду щодо скасування антикорупційних реформ й наголошують, що Україна не повинна повертатися у минуле.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві послів G7, опублікованій у Твіттері.

“Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле”, - зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінфом, Президент Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

Як повідомляв Укрінфом, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня о 19:00 Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило укількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Президент 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.