Акція біля КСУ: поліція посилила заходи безпеки й залучила Нацгвардію

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

“У Голосіївському районі біля приміщення Конституційного Суду України проходить акція за масової участі громадян. Тож, з метою охорони громадського порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські проводять з учасниками заходу превентивну роботу щодо профілактики та недопущення скоєння будь-яких правопорушень.

Водночас у столичній поліції закликають організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

У відомстві наголосили, що поліція негайно реагуватиме на будь-які прояви порушення вимог Закону та у межах своєї компетенції і службових повноважень притягуватиме винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

НАЗК 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. У ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Зранку 30 жовтня біля КС розпочалася акція за участю кількох тисяч осіб на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.

Конституційний Суд закидали димовими шашками / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Згодом Конституційний Суд закидали димовими шашками.