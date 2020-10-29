Кабмін зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій

Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на Tелеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

“Щойно на позачерговому засіданні уряду на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки!” - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.