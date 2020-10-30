Біля КСУ - акція проти резонансного рішення щодо е-декларацій

Під Конституційним Судом проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.

Як передає кореспондент Укрінформу, біля КС зібралися на цей захід кілька тисяч осіб.

Люди тримають у руках плакати із надписами “Корупційний Сходняк України”, “КСУ: скасовує декларації; Майдан (крадеться)”,

Акція під Конституційним судом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

“Всі зв'язки з РФ суддів КСУ і людей, які їх контролюють, мають бути зупинені кримінальними розслідуваннями і кримінальними покараннями. Тоді буде справді очищення суду. А після очищення КСУ парламент, де у Президента є більшість, під контролем всієї України має прийняти закон, за яким в КС можуть потрапляти лише справжні конституціоналісти, люди з кришталевою репутацією, люди з розумінням, що таке Конституція і що вони слугують лише українському суспільству”, - зазначили організатори.

Зі свого боку активіст Віталій Овчаренко зазначив, що КС треба очищувати, але робити це треба відповідно до закону, Конституції.

На акції також присутні активісти Катерина Бутко, Сергій Стерненко, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін та інші.

Активісти також символічно принесли під КСУ для суддів, які голосували за таке рішення, валізи та спільний квиток до Ростова. Зокрема, плакат у вигляді символічного квитка наклеєний на металеву огорожу перед судом із зображенням експрезидента Віктора Януковича і даними як на посадочному документі на символічний потяг “Київ-Ростов”.

На цьому символічному квитку зазначається, що він - на вантажний вагон, пропонований сервіс - кайданки, а місця - за ґратами.

Поруч із огорожею під КС стоїть кордон із правоохоронців.

Організатори - Центр протидії корупції, Автомайдан, Фундація DEJURE, Рух опору капітуляції.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції. 28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.