У НАЗК заявляють, що антикорупційна система залишається «на паузі»

Попри тимчасове розблокування Реєстру декларацій механізми антикорупційної відповідальності та підзвітності влади залишаються заблоковані.

Як передає Укрінформ, про це заявляє Національне агентство з питань запобігання корупції на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Антикорупційна система на паузі. Сьогодні завдяки ініціативі Президента та уряду було тимчасово відновлено доступ до Реєстру декларацій та розблоковано проведення спецпервірок. Однак наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, залишаються неймовірними», - підкреслили в НАЗК.

Так, через рішення Конституційного Суду України фактично не можуть бути перевірені електронні декларації. Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

«Більше того, фактично було дозволено безкарно «брехати» в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн», - наголосили в НАЗК.

Також НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію.

«Тобто питання викривачів знаходиться під загрозою», - заявили в НАЗК.

Заборонено і притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо).

Крім того, НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже, фінансувати їх.

Нині в НАЗК вивчають всі наслідки рішення КС від 27 жовтня.

«Про інші заблоковані механізми підзвітності влади НАЗК поінформує додатково», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрури «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Своєю чергою уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.