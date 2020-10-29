Доступ до е-декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що доступ до е-декларацій буде у кожного українця 30 жовтня.

Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, повідомляє Укрінформ.

«Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків», - сказав Шмигаль.

Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій «тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу».

«Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати», - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Фото: kmu.gov.ua