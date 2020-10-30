Законопроєкт Президента щодо КСУ має усунути загрози нацбезпеці - Веніславський

Представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляє, що законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» є політико-правовим рішенням для усунення загроз національній безпеці України.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Зокрема, Веніславський зазначив, що законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», який 29 жовтня був внесений до Верховної Ради Володимиром Зеленським як невідкладний, «став результатом розгляду питання про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства на вчорашньому засіданні Ради національної безпеки та оборони України».

За його словами, на засіданні РНБО «було чітко озвучено, що рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року було ухвалено з грубими та системними порушеннями норм закону «Про Конституційний суд України», «Про запобігання корупції», власного регламенту Конституційного суду України і Конституції України загалом».

Веніславський зауважив, що юридичних механізмів виправлення такої ситуації Конституція України не містить, оскільки вона та закон про КСУ «передбачили такі гарантії суддям Конституційного суду, що навіть у випадку вчинення ними дій в умовах очевидного реального конфлікту інтересів, у власних інтересах і з грубим порушенням обов’язків судді КСУ, які є несумісними зі статусом судді, з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, жодних негативних юридичних наслідків вони не тягнуть. Адже рішення про припинення повноважень судді КСУ за такі дії має ухвалити сам КСУ!»

«За висновками РНБО рішення Конституційного суду України від 27 жовтня становить безпосередню і пряму загрозу національній безпеці України, заперечує закріплений Конституцією України незворотний курс України на членство в ЄС та НАТО, унеможливлює набуття повноважень посадовими особами органів місцевого самоврядування, обраних народом України. Окрім цього це рішення викликало гостру негативну реакцію з боку наших міжнародних партнерів – і політичних, і фінансових. Для того, щоб усунути ці загрози національній безпеці держави, бездоганно легітимних правових механізмів немає. Тому було прийнято політико-правове рішення ініціювати законопроєкт, який передбачає, що рішення Конституційного суду України ухвалено в умовах реального конфлікту інтересів, у власних інтересах суддів КСУ, є юридично нікчемним і втрачає чинність з моменту ухвалення закону. А повноваження всього нинішнього складу КСУ, який допустив ухвалення рішення з системним, грубим порушенням норм суддівської етики, норм законів та самої Конституції, мають бути достроково припинені», - пояснив представник Президента в КСУ.

Наступні кроки, за його словами, це оцінка президентського законопроєкту Верховною Радою України та прийняття цього закону звичайною більшістю голосів народних депутатів.

Веніславський наголосив, що ухваленням цього документу парламент як представник українського народу легітимізує ідею перезавантаження КСУ, яку ініціював Президент, і тим самим виконає волю українського народу.

«Якщо цей закон буде ухвалений парламентом і набере чинності, то повноваження нинішнього складу Конституційного суду України будуть припинені достроково. Припиняться повноваження саме складу КСУ, а не суддів. Оскільки вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень судді Конституційного суду України передбачено Конституцією України», - зауважив Веніславський.

За його словами, «парадоксальність ситуації у тому, що ті гарантії суддів КСУ, які мали забезпечити здійснення неупередженого, об’єктивного, чесного конституційного судочинства, перетворилися на індульгенцію за будь-які свавільні дії з боку суддів КСУ».

«Оскільки Верховна Рада України не може законом припинити повноваження окремого судді, має бути ухвалене політико-правове рішення щодо дострокового припинення повноважень всього складу Конституційного суду України. Далі з дотриманням процедур, які передбачені чинним Законом «Про Конституційний суд України», регламентом Верховної Ради України, іншими нормативно правовими актами, які регламентують порядок призначення суддів, буде призначено новий склад Конституційного суду України, і нехай новий склад КСУ дає оцінку конституційності цього закону», - сказав представник Президента в КСУ.

На його думку, новий склад КСУ має оцінити ієрархію цінностей, які порушені нинішнім складом суду, в тому числі цінність прав людини, європейської інтеграції України, цінність верховенства права, оскільки порушення суддями суддівської етики і вчинення дій в умовах конфлікту інтересів – безсумнівно заперечує верховенство права.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК поінформували, що Конституційний Суд України позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Цього ж дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.