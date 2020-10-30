Малюська прокоментував законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ

Міністр юстиції Денис Малюська вважає законопроєкт Президента України про перезавантаження Конституційного Суду України політичним рішенням, яке має право на існування.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Нагадаю – розгляду у КСУ очікують практично усі ключові реформи, прийняті Верховною Радою України останніми роками. На кону – банківська та земельні реформи, існування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Вищого антикорупційного суду України та Великої Палати Верховного Суду України та чимало інших ключових досягнень останніх років. РНБОУ та Президент, зваживши на усі ризики, підтримали ідею політичного врегулювання проблеми шляхом перезавантаження усього складу Конституційного Суду України, що і було оформлено відповідним законопроєктом», - зазначив Малюська.

Він додав, що чимало опонентів такого рішення вказали, що воно не є юридичним та не відповідає вимогам закону і Конституції, а тому не може бути підтримано.

При цьому, наголосив Малюська, «слід віддати належне, чимало з них спробували запропонувати альтернативні юридичні варіанти врегулювання проблеми, які, на жаль, чудові у всьому, крім реалістичності або ж ефективності».

«Як міністр юстиції я є одночасно і політиком, і юристом, а тому боротьба «внутрішнього юриста» з «внутрішнім політиком» є ще жаркішою та затятішою, аніж більшість суперечок у фб. Результат цих суперечок – моє переконання, що політичне вирішення проблеми має право на існування. Мало того, такого роду суперечка (хоча і значно більшого ступеня ваги) між політичним та юридичним рішенням уже була не так давно, у 2014 році», - написав міністр юстиції.

Зокрема, він нагадав, що у 2014 році суспільну довіру втратив Янукович та його команда.

«У часи Революції гідності було прийнято чимало політико-правових рішень, де трагічність ситуації цілком правильно і справедливо переважила окремі вузькі юридичні обмеження. Одним з таких політико-правових рішень стала чинна редакція Конституції України. До того ж, нагадаю, чинна Конституція – це саме політико-правове рішення, яке «розвернуло» дію несправедливого рішення Конституційного Суду України. Рішення, винесеного КСУ, за чутками, під політичним тиском та за чималу грошову винагороду від тодішньої влади», - сказав Малюська.

На його думку, секрет успішності тих рішень у тому, «що це був суспільний компроміс та реалізація справедливості».

«Це – єдиний критерій, який відрізняє справедливе політичне вирішення складної суспільної проблеми від антиконституційних дій або ж (іноді) узурпації влади. Тому чи має право на життя і реалізацію ініціатива Президента щодо перезавантаження КСУ? Моє внутрішнє переконання – так, якщо вона буде підтримана Верховною Радою України і суспільством. Рада національної безпеки та оборони України та Президент України своє слово сказали. Суспільство, здається, теж. Черга Верховної Ради України», - зауважив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК поінформували, що Конституційний Суд України позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Цього ж дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.