НАЗК публікує імена чиновників, які уникнуть відповідальності через рішення КСУ

НАЗК розпочало публікацію переліку осіб - як чинних, так і колишніх посадовців, - які уникнуть відповідальності за декларування недостовірних відомостей внаслідок резонансного рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК в Фейсбуці.

"Сьогодні ми публікуємо імена осіб, яким через рішення Конституційного Суду пощастить уникнути відповідальності за декларування недостовірних відомостей. Це лише початок. Ми продовжимо публікувати імена осіб, яким Конституційний Суд допоміг уникнути покарання. Це будуть ексміністр, депутати міських рад та районних рад, судді, директори державних підприємств, урядовці — всі ті, кого платники податків найняли на роботу", - відзначили в НАЗК.

Серед перших оприлюднених імен у НАЗК назвали: ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який не вказав позику на 1,2 млн дол. США від фізичної особи у щорічній декларації; депутата Ужгородської міської ради Михайла Чурила, який лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей, “забувши” вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн; заступника Шевченківської РДА у місті Києві Віктора Андрєєва, який не вказав у декларації більше 60 млн грн, отримані як позику від приватної компанії, що займається «діяльністю із забезпечення фізичного комфорту»; депутата Одеської міської ради Олега Етнаровича, який занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 млн грн, та не вказав корпоративні права на 2,1 млн грн, а також "забув" про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках більше 1 млн грн; депутата Володимир-Волинської міськради Руслана Мороза, який занизив вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще «забув» про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн.

"Нещодавнє рішення Конституційного Суду вплинуло не лише на НАЗК, а й на всю систему антикорупційних органів. Важливо, що антикорупційна система не може працювати ефективно, якщо якийсь із її елементів було пошкоджено", - йдеться у заяві НАЗК.

При цьому, НАЗК розмістило інфографіку, з якої випливає, як працювали антикорупційні органи в частині формування політики та запобігання корупції, розслідувань корупційних злочинів та притягнення до відповідальності, і чому ця система є недієвою після виключення з цього ланцюга НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в НАЗК заявили, що попри тимчасове розблокування Реєстру декларацій завдяки ініціативі Президента та Уряду, механізми антикорупційної відповідальності та підзвітності влади залишаються заблоковані. Через рішення Конституційного Суду України фактично не можуть бути перевірені електронні декларації. Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Фактично дозволено безкарно «брехати» в деклараціях, головне, щоб на суму не більшу, ніж 263 тис. грн. Також, фактично заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо). Крім того, НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього, НАЗК заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

Крім того, в НАЗК наголошували, що судді Конституційного Суду Ірина Завгородня та Сергій Головатий, які голосували в справі про визнання неконституційною статті про незаконне збагачення, мали конфлікт інтересів.

Також у НАЗК наголосили, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика було встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Крім того, раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

28 жовтня, о 19:00 НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.