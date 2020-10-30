Тупицький сказав, що треба зробити для виходу з правової колізії

Влада скористалася підказкою КС про надання постановою Кабміну тимчасового доступу до декларацій чиновників до моменту ухвалення змін до закону про засади протидії корупції.

Про це під час брифінгу 30 жовтня заявив голова Конституційного суду Олександр Тупицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора була підказка владі з боку КС як вийти з цього положення. Звичайно, відмінити рішення КС неможливо, змінити його не можливо, можна дати роз’яснення, але роз’яснення не може змінити суть. Тому була така підказка, якою влада скористалась», - заявив Тупицький.

Відповідаючи на питання як діяти далі, аби врегулювати проблему, голова КС зазначив, що після урядової постанови щодо надання тимчасового доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади, необхідно підготувати закон за участі секретаріату Конституційного суду.

Прийняття закону відповідно до рішення КС поставить крапку в цьому питанні, вважає Тупицький.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій. До Єдиного реєстру судових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду та направили його до Державного бюро розслідувань. Заяву про правопорушення подав напередодні народний депутат від «Голосу», перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Зранку 30 жовтня під Конституційним Судом проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. КСУ закидали димовими шашками.