Тупицький не збирається йти у відставку

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький давав присягу, а тому без об'єктивних причин на не збирається йти у відставку на вимоги тієї чи іншої людини.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дав присягу народу України, тому питання таке. Йдеться ж про інше, йдеться про скасування усього складу Конституційного суду. Таке питання поки не виникало. Якщо буде такий ультиматум, я вас запрошу, і ми обговоримо. Судді КС сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю, чи порушую я присягу, а на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити», - сказав Тупицький.

Він зазначив, що особисто не чув вимоги щодо відставки голови КС, а якщо така вимога є, то вона має бути мотивована. І лише тоді в КС збере спеціальне засідання, на якому вирішуватиметься, чи дійсно проблема є саме у голові КСУ.

Тупицький також заявив, що обурений, що Президент Володимир Зеленський не зустрівся з ним на його прохання у четвер і не запросив на позачергове засідання РНБО.

Про він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора було засідання РНБО. Нікого не дивує, що там був присутній голова НАЗК, хоча він не входить до складу РНБО. Чому тоді не запросили голову конституційного суду?",- сказав Тупицький.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

28 жовтня, о 19:00, НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України Нацагентство доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Тоді ж Президент оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.

До Єдиного реєстру судових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду та направили його до Державного бюро розслідувань. Заяву про правопорушення подав напередодні народний депутат від «Голосу», перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Зранку 30 жовтня під Конституційним Судом проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. КСУ закидали димовими шашками.